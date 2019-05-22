На Алтае в дикую природу выпустили девять краснокнижных пеликанов

Новости 24.04.2019 17:10 295

В Алтайском крае выпустили на волю девять краснокнижных кудрявых пеликанов. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре министерства природных ресурсов и экологии региона.

Экологи спокойны за жизни птиц, так как в питомнике им давали витамины для иммунитета, подготовили их к существованию в дикой природе.

Напомним, десять пеликанов поймали осень, они отбились от стаи и замерзали в Алтайском крае. Если бы экологи не отловили птиц, то они бы погибли в условиях морозной зимы. За время нахождения в питомнике птицы съели четыре тонны рыбы: 2,5 тонны окуней, тонну селедки, карася.

«В природу выпускаем только 9 особей, так как десятый получил обморожения, и конечности птицы не восстановились. Он останется в неволе, к сожалению», - рассказали в пресс-центре со ссылкой на руководителя общественной организации помощи диким животным Артема Кучера.

По словам Кучера, птицы были выпущены на озеро Кабанье в Бурлинском районе. Вероятно, уже к осени вылеченные птицы прибьются к другим группам и полетят дальше.