Чуда не произошло: краевой суд «узаконил» реорганизацию школы в селе Андроново

Новости 24.04.2019 13:45 728

24 апреля Алтайский краевой суд отменил вердикт районного суда и тем самым подтвердил законность оптимизации школы в селе Андроново Тюменцевского района. В свою очередь жители намерены продвигаться по инстанциям дальше, готовится кассационная жалоба.

"Политсибру" уже писал о ситуации со школой в селе Андроново. Напомним, что районный суд признал реорганизацию незаконной и вынес решение о её отмене. Тем самым был создан неоднозначный прецедент, на основании которого могла быть остановлена реорганизация других сельских школ в регионе.

Краевой суд может окончательно отменить оптимизацию сельской школы на Алтае Новости 24.04.2019 11:40 Сегодня краевой суд рассмотрит дело, связанной с реорганизацией школы в селе Андроново Тюменцевского района 589

Администрация Тюменцевского района подала апелляцию в краевой суд, который на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос и поддержал чиновников. Инициативная группа жителей сообщила "Политсибру", что сдаваться они не намерены и в ближайшее время подадут кассационную жалобу.