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Чуда не произошло: краевой суд «узаконил» реорганизацию школы в селе Андроново

Новости
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24 апреля Алтайский краевой суд отменил вердикт районного суда и тем самым подтвердил законность оптимизации школы в селе Андроново Тюменцевского района. В свою очередь жители намерены продвигаться по инстанциям дальше, готовится кассационная жалоба. 

"Политсибру" уже писал о ситуации со школой в селе Андроново. Напомним, что районный суд признал реорганизацию незаконной и вынес решение о её отмене. Тем самым был создан неоднозначный прецедент, на основании которого могла быть остановлена реорганизация других сельских школ в регионе.

Краевой суд может окончательно отменить оптимизацию сельской школы на Алтае

Краевой суд может окончательно отменить оптимизацию сельской школы на Алтае

Новости

Сегодня краевой суд рассмотрит дело, связанной с реорганизацией школы в селе Андроново Тюменцевского района

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Администрация Тюменцевского района подала апелляцию в краевой суд, который на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос и поддержал чиновников. Инициативная группа жителей сообщила "Политсибру", что сдаваться они не намерены и в ближайшее время подадут кассационную жалобу.

Автор: Политсиб.ру