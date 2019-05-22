Студент АлтГТУ стал призером международных соревнований

Новости 24.04.2019 14:40 245

Международный этап олимпиады по программированию на платформе 1С:Предприятие 8 состоялся 23 марта в учебном центре фирмы «1С» в Москве, рассказали в АлтГТУ.

Студент факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Алексей Семин занял второе место в олимпиаде. Как отмечает пресс-служба вуза, призовое место они разделили со студентом Анатолием Журавлевым из города Набережные Челны.

Абсолютным победителем стал Александр Иванов, студент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Всем призерам присваивается квалификация 1С:Специалист.

«На соревнованиях такого уровня Алтайский край представляют только студенты АлтГТУ, которые занимают призовые места. Так, например, дипломный проект магистрантки Екатерины Брютовой признан лучшим проектом Международного конкурса выпускных квалификационных работ, выполненных с использованием «1С», 2017/2018 учебного года», - обратили внимание сотрудники вуза.

Примечательно, что победителями регионального тура олимпиады по программированию в 2018 году стали исключительно студенты АлтГТУ: на первом месте Роман Сопов, на втором – Екатерина Брютова, третий результат у Карины Смирновой. По итогам международного этапа олимпиады по программированию на платформе 1С:Предприятие 8 Роман Сопов был отмечен специальным призом.