Пять лет в общепите: «алтайский Маугли» рассказал о своей жизни в Москве

Новости 24.04.2019 12:50 465

Сын известной в Алтайском крае семьи отшельников Оджан Наумкин рассказал о своей жизни в Москве. Накануне он отметил своеобразный юбилей – пять лет работы в общепите, такую информацию он разместил на своей странице "ВКонтакте". 25-летний парень за это время он успел поработать в 15 ресторанах и пройти несчетное количество стажировок.

Напомним, в далеком 2013 году прокуратура Алтайского края обнародовала информацию о ребенке, который вырос в лесу. Он жил с родителями в землянке под Белокурихой. Отшельник не ходил в школу, однако получил домашнее образование.

После того, как общественность узнала о «Маугли», юношу стали приглашать на различные мероприятия. Со временем Оджан смог устроиться на курсы барменов. Парень пытался открыть собственный бар в Белокурихе, переехал в Новосибирск, а затем в Москву.

«Да, я все это время работал официантом или барменом или совмещал и то, и другое. Увольнялся по разным причинам. Чаще из-за недобросовестности руководства. В одном из ресторанов мне до сих пор за октябрь прошлого года зарплату не выплатили. В других местах задержка выплат на два с половиной месяца считалась нормальным явлением. Типа, есть чаевые, зачем платить? Естественно, я с этим не соглашался, приходилось увольняться», - рассказал Оджан «Комсомольской правде».

Он заявил, что в настоящее время совмещает работу официанта и бармена, его средняя зарплата 50-60 тысяч. По его словам, ему хватает на оплату квартиры, бытовые нужды и выплату кредитов.

Многие пишут ему в соцсети о том, что он променял настоящую, чистую жизнь на обычную и посредственную. Сам бывший «дикарь» отвечает, что эти люди просто не осознают, как сложно жить в лесу. Он считает, что «в городе, несмотря на то, что ты должен зарабатывать деньги и оплачивать квартиру, жить проще». Говоря о своих планах в обозримом будущем, молодой человек подчеркнул, что хочет вырваться из сферы общепита.