Краевой суд может окончательно отменить оптимизацию сельской школы на Алтае

Новости 24.04.2019 11:40 590

24 апреля Алтайский краевой суд рассмотрит решение районного суда об отмене реорганизации школы в селе Андроново Тюменцевского района. Об этом "Политсибру" рассказала местная активистка Ирина Катенева.

Андроновскую школу понизили до статуса филиала в 2015 году, учащиеся с пятого по девятый классы были в 2017 году переведены в школу другого села – Грязново, тогда как ученики начальных классов, которых набралось 19 человек, остались в Андроново. В районный суд был подан иск за подписью более чем сотни жителей, требовавших возврата самостоятельного статуса школы.

14 февраля суд первой инстанции признал реорганизацию незаконной, поскольку процедура была проведена с нарушениями. В частности, обнаружились факты фальсификации документов. Кроме того, не был проведён сход села, что также является нарушением установленного порядка.

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Администрация Тюменцевского района подала аппеляцию в краевой суд, поскольку отмена реорганизации школы может создать прецедент, на основании которого самостоятельный статус смогут вернуть сотни сельских школ.

С андроновцев уже берут пример соседи. Так, жители расположенного по соседству села Черемшанка тоже подали в суд коллективный иск за подписью 156 человек с целью оспорить реорганизацию местной школы, состоявшуюся 1 февраля. Первое заседание состоится 30 апреля.