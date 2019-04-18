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Парадом теплоходов откроется навигация на Алтае

Новости
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Открытие 30 апреля навигации в Алтайском крае будет сопровождаться праздничными мероприятиями.

В этом году начало судоходного сезона в Барнауле точно не пройдёт незамеченным. Мероприятие ознаменуется концертом местных творческих коллективов на городской набережной. Концерт начнётся в 16:00.

Кроме того, на Оби пройдёт торжественный парад. В построении и движении по реке примут участие более десятка судов, которые добавят празднику красок, запуская цветные дымовые шашки.

Речной транспорт в Барнауле востребован – в 2018 году его услугами воспользовались более 62 000 человек.

Впервые за два года подняли тарифы на речной транспорт в Барнауле

Впервые за два года подняли тарифы на речной транспорт в Барнауле

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Пассажирские перевозки речным транспортом в Барнауле подорожали на 15%

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Как и в предыдущие годы, будут действовать маршруты «Барнаул – Кокуйское», «Барнаул – Бобровка» и «Барнаул – Рассказиха».

Автор: Политсиб.ру