Парадом теплоходов откроется навигация на Алтае

Открытие 30 апреля навигации в Алтайском крае будет сопровождаться праздничными мероприятиями.
В этом году начало судоходного сезона в Барнауле точно не пройдёт незамеченным. Мероприятие ознаменуется концертом местных творческих коллективов на городской набережной. Концерт начнётся в 16:00.
Кроме того, на Оби пройдёт торжественный парад. В построении и движении по реке примут участие более десятка судов, которые добавят празднику красок, запуская цветные дымовые шашки.
Речной транспорт в Барнауле востребован – в 2018 году его услугами воспользовались более 62 000 человек.
Пассажирские перевозки речным транспортом в Барнауле подорожали на 15%
Как и в предыдущие годы, будут действовать маршруты «Барнаул – Кокуйское», «Барнаул – Бобровка» и «Барнаул – Рассказиха».