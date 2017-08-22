Высокопоставленному бийскому чиновнику дали условный срок за мошенничество

Новости 24.04.2019 10:05 623

Бывший начальник отдела транспорта и связи администрации Бийска Дмитрий Брызгалов признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ ). Суд счел возможным назначить условное наказание, передает пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что в полномочия Брызгалова, как муниципального служащего, входил контроль за деятельностью МУП «Городской транспортный диспетчерский центр» Бийска, которое является коммерческой организацией, созданной для обеспечения условий по предоставлению транспортных услуг населению. Кроме того, в обязанности чиновника входило утверждение документов МУП о распределении денег, выплачиваемых организациям и индивидуальным предпринимателям - пассажироперевозчикам в качестве компенсации за перевозку (льготный проезд) отдельных категорий граждан по единому проездному билету.

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В декабре 2015 года Брызгалов, введя в заблуждение директора предприятия, убедил изготовить документы о перечислении одному из индивидуальных предпринимателей, занимавшихся пассажироперевозками, компенсации в размере более 670 тысяч рублей, хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет, чиновник сообщил предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы, которую впоследствии присвоил. Тем самым Брызгалов мошенническим путем завладел деньгами МУПа в размере 630 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия чиновник своей вины не признал. Кроме того, следователем при осмотре личного дела обвиняемого выявлены факты неоднократного привлечения его к дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений как муниципального служащего.

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Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и назначил Брызгалову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти сроком на 2 года.