В Барнауле перекроют улицы в связи с подготовкой к Дню Победы

Новости 24.04.2019 9:50 313

В Барнауле в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы с 6 по 9 мая будут вводить временные перекрытия движения транспорта на некоторых улицах. На сайте города разместили полное расписание:

Как пояснили в пресс-центре мэрии, во время перекрытия пр. Ленина трассы троллейбусных маршрутов №1 и 7 будут сокращены до остановки «пл. Победы».

После проведения праздничного салюта в целях оперативной перевозки пассажиров будет организована перевозка горожан автобусами и троллейбусами, которые будут выстроены вдоль пр-кта Ленина на участке от ул.Кирова до ул.Димитрова, в районе здания №57б (на остановке общественного транспорта «пл.Советов») и в районе пересечения проспекта Красноармейского с ул.Молодежной в сторону Привокзальной площади.

Добавим, от ост.«Аграрный университет» пассажиры смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №1 и №7.