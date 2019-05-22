Руководитель Барнаульского пивоваренного завода признан директором года

Новости 24.04.2019 11:10 298

Торжественное награждение званием «Директор года-2018» прошло 23 апреля в Барнауле. В этом году золотая медаль конкурса вручается 30 руководителям в 13 номинациях. Среди них – промышленники, аграрии, строители, врачи и не только.

За 16 лет проведения конкурса «Директор года. Алтайский край» победителями стали 214 руководителей. Чтобы отметить результаты была разработана специальная награда – почетный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет три категории значимости: серебряный, золотой и бриллиантовый знак.

За 2018 год серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края» завоевали шесть руководителей, среди которых и генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Алексей Рыбников.

Руководитель БПЗ отметил, что конкурсная комиссия оценивает показатели предприятия по ряду критериев, основные из них – объем производства продукции, динамика по зарплате и объем уплаченных налогов в бюджет.

«За предыдущий год объем производства БПЗ увеличился в стоимостном выражении на 10%. Динамика по заработной плате на нашем предприятии выросла на 2% по отношению с 2017 годом, объем уплаченных налогов составил более 2,5 млрд рублей за последний год. Среди пищевой промышленности мы крупнейший налогоплательщик», - рассказал Рыбников.

Он отметил, что сейчас на предприятии работают 1320 человек, и ежедневно каждый сотрудник предприятия вкладывает частичку своего труда в продукт, который пользуется заслуженной популярностью, не только в Алтайском крае, но и на территории всей России. География продаж предприятия достаточно широкая, от Камчатки и Сахалина до Калининграда.

«Ежегодно перед предприятием стоят планы по развитию – в частности, развитие кадрового потенциала, в техническом плане – приобретение и модернизация оборудования. Например, в 2018 году было приобретено новое оборудование для производства кваса, была приобретена новая линия розлива безалкогольных напитков и не только. На сегодняшний день динамика безалкогольной продукции составляет более 30%, в планах, чтобы она сохранялась», - отметил Алексей Рыбников.

По словам директора БПЗ, отделом маркетинга ежегодно совместно с технологами разрабатываются новые продукты.

«Сейчас акцент делается на безалкогольную продукцию. Сегодня мы презентуем расширение нашей безалкогольной коктейльной линейки с содержанием сока. Ранее она была представлена только в стеклобутылке, сейчас мы выпустили все 5 вкусов в ПЭТ бутылке объёмом 1,3 литра, а в дальнейшем планируем выпускать в банке», - рассказал гендиректор завода.

Алексей Рыбников подчеркнул, что награда «Директор года» - это признание работы всех сотрудников предприятия. Он обратил внимание на то, что результат зависит от команды, все работники БПЗ – это большая организованная команда, каждый выполняет свою задачу.

В свою очередь, руководство предоставляет своим работникам комфортные условия труда. Например, на барнаульском пивзаводе организовано бесплатное питание, ежедневно работает медпункт, в котором работники могут получить первую медицинскую помощь, в том числе есть физиотерапия и зубной кабинет. Дополнительно сотрудники могут в летний сезон трудоустроить своих детей на предприятие, за сезон на БПЗ приходит до 180 школьников, это дополнительное пополнение семейного бюджета.

«У нас очень хороший коллективный договор, предприятие не первый год отмечается как самый социально ответственный работодатель в Алтайском крае, мы внесены в реестр ведущих промышленных предприятий России», - подчеркнул руководитель.

По мнению Алексея Рыбникова, чтобы управлять таким большим предприятием, директор должен обладать рядом качеств - прежде всего, правильно ставить задачи, требовать со своих подчиненных их выполнения и контролировать весь процесс, а в случае необходимости проводить корректировку.

Добавим, почетный знак «Лидер экономики Алтайского края» стал олицетворением уровня профессионализма и управленческого таланта руководителей ведущих компаний региона. Благодаря им растут объемы производства и продаж предприятий, увеличивается зарплата сотрудников, расширяются рынки сбыта, разрабатываются новые продукты и услуги.