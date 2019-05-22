Узницу концлагеря, выросшую в Алтайском крае, отказались пускать на Красную площадь 9 мая

Новости 24.04.2019 7:45 555

Марию Каштанову, бывшую узницу фашистского концлагеря, отказались пускать на Красную площадь 9 мая. Отказ мотивировали тем, что квот всего три, но кому они достались и кто их распределял, не ответили. Об этой истории к себя на странице в Facebook написала внучка Марии – Инесса Холоденина.

93-летняя Мария Каштанова большую часть жизни прожила в Алтайском крае. В прошлом году родственники забрали её в Подмосковье. В нынешний День Победы ветеран собиралась посетить Красную площадь и возложить 9 мая букет гвоздик к Вечному огню. Исполнять желание бабушки взялась её внучка. Столкнувшись с отсутствием квот, она обратилась в соцсетях ко всем неравнодушным с просьбой откликнуться, сопроводив обращение хэштегом #уступитеместоветерану.

И неравнодушные нашлись. Теперь у Марии Каштановой есть пригласительный на Красную площадь в Москве 9 мая и два букета, лично привезённые чиновниками из администрации Истринского района. На данном видео она благодарит всех откликнувшихся.

Из биографии Марии Каштановой известно, что в 16 лет она попала в плен на Украине и провела в концентрационном лагере в Кёнигсберге четыре года: с 1942 по 1946. Её отец погиб на фронте.

Пользователи в комментариях отмечают: история с ветераном показала, что пост в соцсетях иногда может оказаться гораздо эффективнее жалоб и разбирательств.