Бывшая чиновница из алтайского Главстроя получила 6 лет за махинации с жильем для сирот и инвалидов

Новости 24.04.2019 8:10 543

Суд вынес приговоры членам организованной группы, которую возглавляла бывший начальник «Регионального жилищного управления» Татьяна Филатова. На момент совершения преступления она работала в Главстрое Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Установлено, что в 2014 году Филатова организовала группу, в которую вовлекла двух риэлторов – Александра Махалова и Романа Подъяпольского. На тот момент Филатова занимала должность начальника отдела управления правового и документационного обеспечения Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

Служебное положение Филатовой открывало ей доступ к информации о предстоящих аукционах по приобретению жилья для детей-сирот и детей-инвалидов. Данную информацию злоумышленница передавала подельникам, которые подыскивали квартиры, стоимость которых оказывалась значительно ниже аукционной за счёт их неудовлетворительного состояния. Квартиры затем приобретались от имени краевой администрации, а разницу преступники похищали и распределяли между собой.

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За 2014-2016 годы злоумышленники успели реализовать 75 квартир, причинив бюджету ущерб в размере более 16 млн рублей.

В итоге суд признал всех троих фигурантов виновными в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот, детей-инвалидов, а также членов их семей, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Филатова получила 6 лет, Махалов и Подъяпольский – по 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.