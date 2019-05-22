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Бийскую ТЭЦ ждет апгрейд на 239 млн рублей

Новости
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Сибирская генерирующая компания модернизирует алтайские ТЭЦ в 2019 году. К примеру, на Бийской ТЭЦ заменят электрофильтр на котлоагрегаторе №14. Это должно улучшить экологические показатели работы станции.  Старый фильтр отработал уже более 30 лет.

Как сообщили в СГК, электрофильтр высотой с девятиэтажный дом и весом больше 420 тонн установлен на котле №14 – самом «старшем» из трех котлов максимальной мощности, производящих 500 тонн пара в час.  Над заменой этой важной части оборудования в течение 6 месяцев будут работать 40 человек.

«Установка нового комплекта оборудования электрофильтра IV поколения позволит еще больше снизить остаточную запыленность выбросов в атмосферу и повысит КПД степени очистки дымовых газов до 99%. Эффективность прежнего была на уровне 98%», - рассказали в компании.

Специалисты проведут полную замену внутреннего механического и электротехнического оборудования в корпусе действующей конструкции блока очистки.

Общий объем инвестиций в данный проект составляет  239 млн. рублей.  Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны завершиться к концу текущего года.

Автор: Политсиб.ру