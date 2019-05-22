Бийскую ТЭЦ ждет апгрейд на 239 млн рублей

Новости 24.04.2019 8:40 273

Сибирская генерирующая компания модернизирует алтайские ТЭЦ в 2019 году. К примеру, на Бийской ТЭЦ заменят электрофильтр на котлоагрегаторе №14. Это должно улучшить экологические показатели работы станции. Старый фильтр отработал уже более 30 лет.

Как сообщили в СГК, электрофильтр высотой с девятиэтажный дом и весом больше 420 тонн установлен на котле №14 – самом «старшем» из трех котлов максимальной мощности, производящих 500 тонн пара в час. Над заменой этой важной части оборудования в течение 6 месяцев будут работать 40 человек.

«Установка нового комплекта оборудования электрофильтра IV поколения позволит еще больше снизить остаточную запыленность выбросов в атмосферу и повысит КПД степени очистки дымовых газов до 99%. Эффективность прежнего была на уровне 98%», - рассказали в компании.

Специалисты проведут полную замену внутреннего механического и электротехнического оборудования в корпусе действующей конструкции блока очистки.

Общий объем инвестиций в данный проект составляет 239 млн. рублей. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны завершиться к концу текущего года.