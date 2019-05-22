Бийчанин привлечён к суду за распространение порнографических фото несовершеннолетней

Новости 23.04.2019 18:05 389

Завершено следствие по уголовному делу 18-летнего бийчанина, обвиняемого в распространении порнографических изображений несовершеннолетней, сообщает пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что события произошли осенью 2017 года. Пострадавшей на тот момент было 14 лет, сам обвиняемый также являлся несовершеннолетним. Пока девочка-подросток спала в квартире бийчанина после совместного употребления спиртных напитков, парень сделал её фото порнографического содержания и выложил в соцсеть.

Юноша полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Это произошло ещё на этапе предварительного следствия. Житель Бийска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.