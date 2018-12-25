Бийская УК заплатит 125 тысяч за отказ делиться информацией о доме

Новости 23.04.2019 17:35 504

Бийская управляющая компания за нарушение лицензионных требований оштрафована краевой Госинспекцией на 125 тысяч рублей. Речь идет об ООО «УК «Сервис-СТК».

Собственники многоквартирного дома №1 по улице Приречная в Бийске в январе текущего года выбрали способом управления общим имуществом товарищество собственников недвижимости (ТСН).

Вновь созданное ТСН «Берег» направило в адрес ООО «УК «СЕРВИС-СТК», ранее осуществлявшей услуги по управлению домом, уведомление о передаче технической документации согласно действующему законодательству. Однако УК, получив уведомление, техническую документацию не передала и товарищество было вынуждено обратиться в Госинспекцию края за разрешением конфликта.

Барнаульцы просят прокуратуру разобраться с нерадивой УК Новости 25.12.2018 0:50 Дело в том, пояснили в партии, что в октябре жильцы дома по адресу ул. Островского, 4 обнаружили в квитанциях перерасчет за холодную воду и 697

В ходе проведения проверки установлен факт бездействия УК, что является нарушением лицензионных требований. В отношении ООО «УК «Сервис-СТК» составлен протокол об административном правонарушении.

При рассмотрении дела мировой судья вынес постановление о признании УК виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 125 000 рублей.