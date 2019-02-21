Больше четверти призывников «забраковали» на Алтае

Новости 23.04.2019 16:40 364

Отбор для службы в армии прошли только 74,2 % алтайских призывников. Это самый низкий процент в Сибирском Федеральном округе. Об этом пишет "МК на Алтае".

По сообщению Константина Смирнова – главврача Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, главными препятствиями для службы в этом году выступают болезни, связанные с нарушениями функций дыхательной, мочеполовой, пищеварительной, а также костно-мышечной систем.

Впрочем, по словам всё того же Смирнова, сократились и возвраты из вооружённых сил по состоянию здоровья, что свидетельствует о высокой эффективности работы призывных медкомиссий.

Всего до 15 июня из Алтайского края в армию будет призвано 2800 человек.