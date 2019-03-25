Александр Карлин не стал голосовать за закон об изоляции Рунета

Новости 23.04.2019 15:15 637

Совет Федерации одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета. Документ поддержали почти все сибирские сенаторы, только четыре человека не голосовали или были против. В их числе - представитель Алтайского края, бывший губернатор Александр Карлин.

Совфед рассмотрел законопроект 22 апреля. Документ поддержал 151 сенатор, против были четверо. Представитель губернатора Тверской области, бывший уполномоченный по правам человека в России Валерий Лукин решил воздержаться, говорится в поименном списке голосовавших, опубликованном на сайте верхней палаты парламента.

«Критиковать нельзя запретить». Митинг за свободу интернета не вызвал ажиотажа у барнаульцев Новости 25.03.2019 7:15 В прошлый раз аналогичное мероприятие посетило как минимум вдвое больше горожан 544

Как пишет "Тайга.инфо", законопроект поддержали 16 из 20 сибирских сенаторов. Среди тех, кто не голосовал - представитель Омской области Елена Мизулина и экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин. Против выступили член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев и Валерий Усатюк (Хакасия).

Напомним, законопроект властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Речь идет о создании инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту сети работать в изоляции, чтобы противодействовать «агрессивному характеру принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Затраты оцениваются в 30 млрд рублей.