Алтайские школы вновь признаны одними из лучших в России

Рейтинги 23.04.2019 17:10 458

Алтайские школы признаны одними из лучших в стране. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на рейтинг, опубликованный агентством RAEX.

За основу формирования рейтинга учебного заведения взято количество учеников, поступивших в ведущие ВУЗы РФ.

В список в пятый раз вошла барнаульская гимназия № 42, занявшая 195-ое место, а в четвёртый раз – Бийский лицей-интернат (136-ое место). Впервые в рейтинге появился барнаульский лицей № 124, оказавшись на 250-ой строчке из 300.

Показательно, что Бийский лицей представляет Алтайский край еще в одном рейтинге - «20 лучших школ в каждом федеральном округе России», в топ-20 школ СФО он занимает 13-ую позицию.