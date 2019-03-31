Алтайские школы вновь признаны одними из лучших в России

Алтайские школы признаны одними из лучших в стране. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на рейтинг, опубликованный агентством RAEX.
За основу формирования рейтинга учебного заведения взято количество учеников, поступивших в ведущие ВУЗы РФ.
В список в пятый раз вошла барнаульская гимназия № 42, занявшая 195-ое место, а в четвёртый раз – Бийский лицей-интернат (136-ое место). Впервые в рейтинге появился барнаульский лицей № 124, оказавшись на 250-ой строчке из 300.
Показательно, что Бийский лицей представляет Алтайский край еще в одном рейтинге - «20 лучших школ в каждом федеральном округе России», в топ-20 школ СФО он занимает 13-ую позицию.
Кроме того, с 2020 года в России стартует программа «Земский учитель»