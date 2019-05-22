Министр энергетики призвал регионы активнее переходить на метод альтернативной котельной

Новости 23.04.2019 14:05 299

Министр энергетики РФ Александр Новак поддержал предложение теплоэнергетиков активнее переходить на метод альтернативной котельной. На основе это принципа уже регулируются цены на тепловую энергию в Рубцовске, где работает СГК. Недавно Барнаул подал заявку о переходе на эту же модель.

Подводя итоги всероссийского совещание по прохождению отопительного сезона 2018/19 года министр энергетики РФ Александр Новак поддержал высказанные в ходе докладов заявления руководителей Сибирской генерирующей компании и «Т плюс» о необходимости ускорения перехода регионов к долгосрочному тарифообразованию.

«Несмотря на все сложности, которые есть, несмотря на проблемы, которые были озвучены в части тарифообразования, надо переходить, безусловно, на долгосрочный тариф, более активно регионам использовать метод "альтернативной котельной"», - подчеркнул Новак.

По словам гендиректора СГК Степана Солженицына, ежегодно аварийность в теплосетях растет на 5-6%. «Это ни в коем случае не нормальная ситуация. Нужна хирургия. Чтобы развернуть ситуацию с ростом аварийности, нужна плановая замена теплосетей», – отметил руководитель. Он обратил внимание, что необходимый инструмент для привлечения инвестиций в обновление сетей уже есть – это метод «альтернативной котельной», - работающий как инфраструктурная ипотека: инвестиции вперёд, оплата их в рассрочку.

Степан Солженицын отметил, что в случае перехода на инфраструктурную ипотеку всех городов в контуре компании, СГК проинвестирует в ближайшие 5 лет 48 миллиардов рублей. В случае сохранения текущего регулирования эта сумма составит в 8 раз меньше – 6 миллиардов рублей.

Альтернативная котельная - универсальный метод расчета цены на тепловую энергию, при котором устанавливается только ее предельный уровень. Он рассчитывается исходя из стоимости строительства и эксплуатации нового источника тепла (альтернативной котельной). Итоговая цена на тепловую энергию определяется по соглашению сторон.