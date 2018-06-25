Главный алтайский «яблочник» сохранил за собой руководящий пост

Новости 23.04.2019 13:35 513

«Яблоко» переизбрало председателя отделения партии в Алтайском крае и наполовину обновило региональный совет. Как и ожидалось, свой пост сохранил правозащитник Александр Гончаренко.

Решение было принято на отчетно-выборной конференции партии, прошедшей в Барнауле. Делегаты от местных и первичных отделений партии переизбрали председателем краевого отделения Александра Гончаренко, занимающего эту должность уже 17 лет. Его заместителем остался Александр Кондров.

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Как и прежде, в состав регсовета вошли 11 человек, пять из них оказались новичками. Среди них - руководитель молодежной фракции краевого отделения партии Константин Кононенко, его заместитель Илья Курсов, лидер партийцев в Шелаболихинском районе Валерий Полянский, предприниматель Андрей Ткаченко и учитель Завьяловской школы Константин Жулай. Новым членом бюро регсовета, состоящего из пяти человек, стал Андрей Ткаченко, заменивший Сергея Мамаева. Оба руководящих органа избраны на ближайшие два года.

Членом федерального совета партии от краевого отделения стал Владимир Юрченко.