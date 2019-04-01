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Алтайские антимонопольщики проверят рост цен на проезд в общественном транспорте

Новости
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поручил регионам разобраться с ростом цен на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Региональным управлениям службы предписано провести анализ рынка, установить факты роста цен на проезд в общественном транспорте сверх уровня инфляции и установить причины такого роста. Разбирательство будет вестись в тесном взаимодействии с другими территориальными органами власти. В случае выявления нарушений, ФАС будет реагировать.

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Глава ведомства Игорь Артемьев объяснил, что его поручение вызвано многочисленными жалобами граждан на рост стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, что в этом году цены на проезд выросли сразу в нескольких городах Алтайского края. Так, в Барнауле повышение произошло с 1 января, в Бийске - с 1 марта, в Рубцовске - с 1 мая.

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Автор: Политсиб.ру