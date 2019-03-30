Барнаульцам закрыли доступ на лестницу в Нагорный парк

Новости 23.04.2019 13:10 700

В Барнауле временно закрыли проход к лестнице в Нагорный парк в связи с санитарной уборкой. 23 апреля временно перекрыта лестница, ведущая на территорию Нагорного парка со стороны Социалистического проспекта.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, для подготовки к летнему сезону сотрудники МУП «Горзеленхоз» занимаются мойкой кафельной плитки. Работы планируется завершить к концу дня. Также сегодня специалисты предприятия начнут покраску ограждений лестницы, лавочек и урн.

В мае запланированы работы по замене разрушенной кафельной плитки, на период выполнение которых движение по лестнице вновь будет перекрыто, но уже на продолжительный срок.