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Барнаульцам закрыли доступ на лестницу в Нагорный парк

Новости
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В Барнауле временно закрыли проход к лестнице в Нагорный парк в связи с санитарной уборкой. 23 апреля временно перекрыта лестница, ведущая на территорию Нагорного парка со стороны Социалистического проспекта.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, для подготовки к летнему сезону сотрудники МУП «Горзеленхоз» занимаются мойкой кафельной плитки. Работы планируется завершить к концу дня. Также сегодня специалисты предприятия начнут покраску ограждений лестницы, лавочек и урн.

В мае запланированы работы по замене разрушенной кафельной плитки, на период выполнение которых движение по лестнице вновь будет перекрыто, но уже на продолжительный срок.

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Новости

Сильнее всего досталось большой лестнице, ведущей в Нагорный парк

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Автор: Политсиб.ру