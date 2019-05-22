650 студентов алтайских вузов стали донорами

Новости 23.04.2019 14:55 286

Социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!» состоялась в краевой столице с 15 по 19 апреля. 657 студентов вузов и ссузов Алтайского края приняли участие в акции. Удалось собрать 275 литров крови.

«В этом году акция стала краевой, – рассказывает организатор акции, специалист студенческого профкома АлтГТУ Анастасия Бутова. – К нам присоединились студенты Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина. На протяжении двух дней инициативные ребята сдавали кровь в филиале краевого центра крови в Бийске. 48 человек стали волонтерами акции».

Организаторами акции являются АлтГТУ им. И.И. Ползунова совместно с Алтайским краевым центром крови, администрацией Железнодорожного района Барнаула и при поддержке АРО «Союз машиностроителей России», краевого штаба студенческих отрядов, АРОФБиСП «Звездный свет».

Партнеры акции: производственная компания «ВнеФормата22», сеть блинных «Сковородовна», сеть тренажерных залов «РЕЛЬЕФ», сеть кондитерских изделий «Kuzina», компания «Волчихинские напитки», развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость», кинотеатр «Пионер», всероссийский проект «Dance4Life», объединение фотографов АГУ, студенческое СМИ АлтГТУ «Слово.Политех».