Активисты просят передать часовню Михаила Евдокимова на баланс муниципалитета

Новости 23.04.2019 12:20 333

В минувшие выходные на месте гибели Михаила Евдокимова провели субботник. Очистка территории состоялась в 14-й раз. На повороте к селу Плешково, где установлена часовня архангела Михаила, активисты убрали сухую траву, очистили и привели в порядок памятное место.

В акции могли поучаствовать все, кто пожелает, однако из-за плохой погоды желающих оказалось не так много, как хотелось бы организаторам, сообщают «Вести-Алтай». Раиса Коновалова, устраивающая субботники, беспокоится, что без ухода и реконструкции может произойти разрушение часовни.

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Поддерживать чистоту и порядок на памятном месте добровольцы из Народного комитета памяти Евдокимова готовы самостоятельно, однако на восстановление часовни у комитета не хватает ни сил, ни средств.

В связи с этим комитет направил просьбу краевым властям, чтобы объект был передан на баланс Зонального района – это позволит выделять необходимые средства для реконструкции.