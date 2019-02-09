«Барнаульской шпионке» Марии Бутиной грозит полтора года лишения свободы

Новости 23.04.2019 10:50 485

Уроженку Барнаула Марию Бутину, которая почти год находится в американской тюрьме, могут приговорить к 1,5 годам заключения. Такая информация содержится в документах, которые были представлены прокуратурой в суд округа Колумбия.

Как сообщает русская служба «Голоса Америки», сотрудники прокуратуры не считают Бутину «шпионкой в традиционном смысле» этого слова. Однако россиянка действовала «от лица российских властей, и эти действия могли потенциально нанести ущерб национальной безопасности США».

Напомним, 17 июля 2018 года гражданка России была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне. Её обвинили в том, что она якобы пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.

Обвинение считает, что девушка налаживала контакты через Национальную стрелковую ассоциацию по заданию экс-сенатора и зампредседателя российского Центробанка Александра Торшина.

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Между тем адвокаты Бутиной попросили суд учесть при вынесении приговора время, которое она уже провела в заключении. Защита планирует, что россиянку освободят и экстрадируют на родину сразу по окончании суда. В судебных документах говорится, что приговор Бутиной вынесут 26 апреля.

Ранее сообщалось, Мария признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам. Российские власти в декабре обвинили Вашингтон в оказании давления на Бутину для «дачи ложных показаний» в суде.