Ночной пожар унес жизни четырех человек в алтайском селе Вавилон

Новости 23.04.2019 10:25 614

Ночью 23 апреля в селе Вавилон Алейского района произошло возгорание частного дома. При тушении пожара были обнаружены тела четырех человек. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Среди погибших значатся 63-летний хозяин дома, его 40-летняя сожительница и две односельчанки. По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К слову, по информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 23:32. В 23:50 пожар локализован, в 00:04 - ликвидирован.