Жителей Республики Алтай признали самыми «нетеатральными»

Новости 23.04.2019 9:35 539

Республика Алтай на последнем месте по посещаемости театров. Такие данные представил Росстат на основе цифр за 2017 год.

Первое место рейтинга занял Санкт-Петербург. Там на тысячу населения около 800 человек ходили в театры, пишет агентство Russia Today. Москва с показателем 655 «театралов» на тысячу жителей на втором месте. Третье место занял Севастополь с показателем 406 посетителей. Стоит отметить, что в пятерку вошла Новосибирская области (351 человек из тысячи жителей) и Марий Эл.

К сожалению, самым нетеатральным регионом страны стала Республика Алтай – 76 посетителей театров на тысячу жителей. Немного больше посетителей в Карачаево-Черкесии (87). Также среди регионов, где театры посещает небольшое количество людей, попали Ставропольский край, Краснодарский край и Республика Адыгея.

По России уровень посещаемости театров составляет 269 человек на 1 тыс. населения. С 2005 года этот показатель вырос почти в 1,5 раза, передает RT со ссылкой на данные Росстата.