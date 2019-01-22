Недавно избранному главе алтайского муниципалитета увеличили зарплату на 25%

Новости 23.04.2019 8:45 307

На прошлой неделе депутаты Турочакского райсовета внесли изменения в решение «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» в части оплаты труда главы района.

Документ устанавливает, что размер денежного вознаграждения главы района будет составлять 43 120 рублей. Раньше вознаграждение главы района (он же был председателем райсовета), составляло 34 719 рублей. Рост составил 24,19%.

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Таким образом, возглавивший недавно Турочакский район Виктор Осипов с учетом всевозможных надбавок и доплат будет зарабатывать около 120 тысяч в месяц, в то время как раньше глава района получал около 98 тысяч рублей (суммы указаны до вычета налогов).

В решении указано, что данные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 27 февраля 2019 года, пишут "Новости Горного Алтая".