Водитель маршрутки сбил насмерть женщину в Барнауле, двигаясь задним ходом

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Авария произошла накануне в Барнауле на улице Профсоюзов в районе дома 4.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, водитель 1971 года рождения за рулем «Хендэ Каунти» (маршрут № 33) при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1979 года рождения.
По предварительным данным, пострадавшая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, сзади автобуса. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.