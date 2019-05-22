Водитель маршрутки сбил насмерть женщину в Барнауле, двигаясь задним ходом

Новости 23.04.2019 7:40 487

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Авария произошла накануне в Барнауле на улице Профсоюзов в районе дома 4.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, водитель 1971 года рождения за рулем «Хендэ Каунти» (маршрут № 33) при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1979 года рождения.

По предварительным данным, пострадавшая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, сзади автобуса. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.