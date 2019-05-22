Условный срок дали «черным лесорубам» на Алтае, несмотря на ущерб в 26 млн

Новости 22.04.2019 19:00 507

Семьсот деревьев незаконно срубили два жителя Республики Алтай на территории местного лесничества. В настоящее время они осуждены за незаконную рубку лесных насаждений.

По сведениям прокуратуры, один из обвиняемых – инженер по лесопользованию Чойского лесничества. Как выяснилось, он помог знакомому в незаконной рубке деревьев, не имея соответствующих разрешительных документов.

Отмечается, всего было вырублено 680 кедров и 28 пихт. Сумма причиненного ущерба составила более 26 млн рублей.

«Были использованы поддельные документы о выделении деловой древесины местным жителям для целей индивидуального жилищного строительства. В результате причинен ущерб на общую сумму 26 млн 208 тысяч рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Одному из злоумышленников назначено наказание - 5 лет лишения свободы условно, другому - 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокуратуры о взыскании ущерба.