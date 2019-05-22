Зверское убийство на Алтае: 19-летний парень использовал нож и лопату

Новости 22.04.2019 16:50 620

Трагедия произошла утром 17 апреля в селе Сейка Чойского района в Республике Алтай, передает пресс-служба СК по региону.

Обвиняемый 19-летний парень пришел в гости к односельчанам. На протяжении всего дня компания, которая состояла из хозяев-сожителей и молодого человека, распивала спиртное. Спустя некоторое время между женщиной и молодым человеком вспыхнул конфликт, который перерос в драку. За потерпевшую заступился ее сожитель. По данным следствия, обвиняемый оттолкнул его, а потом зверски избил обоих.

«Когда хозяева дома были без сознания, молодой человек нанес им множество ударов по телу ногами, лопатой для уборки снега и кухонным ножом. От полученных телесных повреждений сожители скончались на месте происшествия», - говорится в сообщении ведомства.

После убийства юноша покинул место преступления, но вскоре был задержан за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Тела убитых были обнаружены их родственником только спустя трое суток. Сотрудники полиции сразу удалось установить лицо, причастное к убийству.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении убийства, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.