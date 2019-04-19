Чемпионат «CASE-IN»: студенты АлтГТУ приняли участие в крупнейших соревнованиях

В алтайском «политехе» 19 апреля при поддержке Сибирской генерирующей компании прошел отборочный этап VII сезона студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
Как рассказали в СГК, «CASE-IN» ˗ крупнейшее соревнование в России и странах СНГ. Суть чемпионата проста – команда в количестве 3-4 человек заранее получает и решает инженерный кейс.
Другими словами практическую задачу, посвященную реальной производственной проблеме, которая разрабатывается на опыте и по материалам предприятий отрасли. В нашем городе соревнования прошли по направлению «Электроэнергетика».
На подготовку к конкурсу с момента получения кейса у команд было всего 10 дней, кроме устной защиты необходимо было подготовить и визуальную презентацию.
Команды представили свое решение перед экспертной комиссией с участием представителей органов власти, ведущих компаний, вузов и отраслевых научно-образовательных центров. Алтайский филиал СГК в роли экспертов представили заместитель директора по технической политике Максим Паршуков, заместитель директора по обеспечению производства Василий Тонких и менеджер регионального управления корпоративного контроллинга Елена Максимова.
Оценивались работы по строгим многим критериям, среди них - оригинальность и новизна решения, презентация и выступление, ответы на вопросы экспертов и не только.
Отметим, лучшей во всех этих аспектах стала команда «50 Герц» в составе Никиты Таранина, Екатерины Рассохиной и Ильи Павличенко. Теперь ребята, вместе с командами из еще 56 вузов России, Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, представят регион на федеральном этапе конкурса с 30 по 31 мая в Москве.
Победители смогут пройти стажировки в ведущих компаниях ТЭК России с возможностью последующего трудоустройства, подчеркнули в СГК.
Участниками чемпионата стали 12 студенческих команд из Рубцовска, Горно- Алтайска и Барнаула