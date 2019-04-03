Стал известен еще один потенциальный кандидат на кресло главы Республики Алтай

Бизнесмен, депутат Госсобрания Вечеслав Кыдатов назвал «преждевременными» сообщения о том, что он примет участие в выборах главы Республики Алтай. В настоящее время он возглавляет региональное отделение "Партии Роста", которое в начале апреля прошло регистрацию в управлении Минюста.
Регистрация регионального отделения открывает для партии возможность выдвигать кандидатов на выборные должности. «Решение о выдвижении кандидата на пост главы республики – прерогатива федерального политсовета, оно не принято. Время покажет», — сказал Кыдатов.
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С другой стороны, отметил он, "Партия Роста" обязательно будет участвовать в выборах депутатов Госсобрания. «Обязательно будем участвовать, для того и регистрацию проходили. Пока сконцентрируемся на Курултае», цитируют политика "Новости Горного Алтая".
Добавим, что в 2014 году Вечеслав Кыдатов был избран в Госсобрание по спискам КПРФ.
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