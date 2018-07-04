Когда полностью восстановят барнаульский дендрарий?

Новости 22.04.2019 14:40 273

Сотрудники барнаульского дендрария в мае начнут восстанавливать насаждения, которые пострадали от ураганного ветра. Когда дендропарк восстановят полностью и сможет ли он в перспективе снова стать местом притяжения для туристов в этом сезоне, выясняла «Комсомольская Правда».

Как пишет издание, на данный момент дендрарий как будто осиротел после прошлогоднего разгула стихии, пострадали сотни уникальных растений. На полное восстановление парка уйдут десятки лет.

Отмечается, работники научно-исследовательского центра имени Лисавенко насчитали около 250 поваленных деревьев. Часть из них - ели и пихты пережили целую эпоху, им было по 70 лет.

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Сами работники рассказывают, что ранее с такими ЧП они не сталкивались. В прошлом году экскурсионный маршрут расчистили только наполовину, открыли лишь верхнюю часть дендрария, где представлены растения из Европы, Северной Америки, Японии и Китая, а нижняя часть с флорой Алтайского края не расчищена до сих пор.

Как рассказали в парке, в этом году дендрарий получит в подарок семь голубых елей, места для их высадки уже подготовлены. Правда, за зиму работы только добавилось. Те ели, которые ураган не сломил, а нагнул, тоже повалились под тяжестью снега.

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Уже с мая работники исследовательского центра планируют наладить связь с МЧС и продолжать уборку в этом сезоне. Работы еще много – убрать нужно еще половину дендрария. Известно, с мая посильную помощь могут оказать и студенты аграрного университета.

Красотами дендрария можно будет уже с июня, он будет открыт с 10.00 до 19.00. На данный момент доступна не вся территория для прогулок, но экскурсионный маршрут скоро будет доступен для всех посетителей.