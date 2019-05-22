Турнир, посвящённый памяти павших бойцов спецподразделений, состоялся в Барнауле

Новости 22.04.2019 13:30 281

В Барнауле на базе Алтайского центра самбо 20-21 апреля прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти бойцов спецподразделений, погибших при локальных конфликтах «Кубок памяти».

Мероприятие прошло при участии Министерства спорта Алтайского края, АКОО «Динамо», Союза общественных организаций ветеранов разведки и спецназа, АРОО ветеранов спецназа «Братишка», АКСОО ветеранов Чечни и АКЦ «Звезда».

В соревнованиях активное участие принимали спортивные клубы как Алтайского края, так и других регионов Сибири, тренирующие молодых и профессиональных спортсменов-бойцов, а также бойцы специальных подразделений, ветераны разведки и спецназа, ОМОН. К слову, в соревнованиях принимали участие разные возрастные категории – и молодые, и профессиональные спортсмены.

Александр Локтев, основатель клуба ТопТимСибирь, депутат Барнаульской городской думы:

Для меня эти соревнования – дебют по рукопашному бою. Я давно хотел выступить, смотря на ребят, тренируясь вместе с ними, ребята меня мотивируют, и я рад, что выступил именно по рукопашному бою, и именно на этом турнире, ведь его миссия в моём понимании – весьма значима – почтить память павших бойцов спецподразделений. Результат соревнований меня весьма порадовал: два боя я выиграл досрочно, а третий – уступил в виду травмы, хотя с соперником шли наравне. Мой личный приз – приз за волю к победе в специальной номинации.

В результате спортсмены клуба ТопТимСибирь заняли первое командное место и практически все призовые места среди одиночных поединков у спортсменов, тренирующихся в этом центре.