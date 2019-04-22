Правоохранители заинтересовались квартирой «нуждающегося» барнаульского чиновника

Новости 22.04.2019 11:15 1003

Крупный скандал разгорелся вокруг муниципальных квартир барнаульских чиновников. Алтайским госслужащим, в отличие от простых граждан, не пришлось ждать десятилетиями, чтобы бесплатно получить от государства жилье. Новые подробности - в расследовании «ТОЛКа».

Стало известно, что прокуратура написала представление в администрацию города. Мэрия Барнаула в свою очередь подала в суд иск на председателя организационно-контрольного комитета администрации города Юрия Еремеева на расторжение договора по использованию жилья, пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Элитные новоселы: как чиновники барнаульской администрации получили бесплатное жилье Новости 12.04.2019 10:50 «Чиновничьи гнезда» были оформлены как квартиры по соцнайму 1412

Как сообщалось ранее, квартиры муниципального жилищного фонда по договору социального найма оформили председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кощеев и председатель организационно-контрольного комитета администрации города Юрий Еремеев вне всяких очередей. Договоры с ними были подписаны в 2015 и в 2016 году. Любопытно, на квадратных метрах муниципального фонда проживают сейчас якобы не работники администрации, а их родственники.

Представители городской администрации в ответе на запрос пояснили, что с чиновниками были заключены договоры найма служебного жилого помещения, жилые помещения по договору социального найма указанным нанимателям не предоставлялись, малоимущими указанные граждане не признавались.

Стоит сказать, что трое госслужащих смогли позднее приватизировать муниципальное жилье. Причем закон при этом они не нарушили, помещения передавались в собственность в установленном порядке.