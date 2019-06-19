Апрельский снегопад вызвал хаос на дорогах Барнаула

Новости 16.04.2019 16:10 514

Барнаульцы массово жалуются на огромные кучи снега - ими завалены городские дороги и обочины. Люди выставляют в социальных сетях десятки видео и фото.

Во многих районах Алтайского края в понедельник, 15 апреля, прошел сильный снегопад. Движение транспорта на дорогах было затруднено.

Как передает «Комсомольская правда», основная проблема заключалась в том, что большинство автомобилистов поверили ранней весне и уже давно поставили летнюю резину. Из-за снежной каши на дорогах образовались заторы.

Жители города пожаловались в редакцию сайта на плохое состояние городских дорог. С их слов, где-то автомобилистам мешает большая колея, а где-то прямо на проезжей части «образовались целые сугробы». Так, горожане остались крайне недовольны тем, как с последствиями стихии справлялись коммунальные службы города.

«Мне пришлось оставить машину на полпути на работу. Такое ощущение, что дороги в Барнауле не чистили вообще! И это после такого снега. В администрации опять понадеялись, что все само растает за ночь?!» – задался вопросом читатель «Комсомолки» Андрей Прокудин, позвонивший утром в нашу редакцию.

Среди комментариев в соцсети: «4 WD и летняя резина. Нормально проехал. Главное - не газовать и держать дистанцию. Так что, народ, аккуратнее. Думайте не только о себе, но и о других», – написал Александр Шубин в сообществе «Barnaul22».

«Нормальная погода. Вчера вечером обратно зимнюю резину обул», – написал Артем Пантелеев.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что дорожники «Автодорстроя» устраняют последствия снегопада, направлено 99 единиц техники. Для борьбы с наледью привлекли девять автогрейдеров. Также на очистку города от снега вышли 16 тракторов с ковшами, девять фронтальных погрузчиков и 37 самосвалов.