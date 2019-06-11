Приемная кампания в алтайском «политехе» стартует в июне

Новости 10.04.2019 10:50 373

Алтайский государственный технический университет начнет прием документов от абитуриентов 13 июня. Это так же, как и в прошлом году. Так сделано для удобства выпускников прошлых лет, а также иностранных граждан, завершающих обучение русскому языку в институте международного образования и сотрудничества АлтГТУ, сообщает пресс-служба вуза.

В рассказали в АлтГТУ, в этом году выделено 1694 бюджетных мест. Для сравнения, в прошлом году было 1535. Что касается направлений, то по-прежнему приоритетными являются специальности технической и технологической направленности, а также ИТ-отрасли.

«Часть бюджетных мест распределена в филиалы АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. Так, Бийский технологический институт получил 177 бюджетных мест, а Рубцовский индустриальный институт – 84 места», - отметили в вузе.

Известно, что документы от абитуриентов, желающих поступить на «бюджет» на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 12 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную - до 16 августа. «Платники» могут подавать заявления до 28 августа - если поступают на дневное или вечернее отделение, а заочники – до 19 сентября.

Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте http://pk.altstu.ru/. Телефон приемной комиссии вуза: (3852) 29-07-29.