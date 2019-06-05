Эксперты назвали алтайского думца возможным преемником Геннадия Зюганова

Новости 04.04.2019 10:54 642

Фонд «Петербургская политика» назвал 20 потенциальных преемников лидера КПРФ Геннадия Зюганова, возглавляющего партию с 1993 года. Среди них оказались три сибирских политика: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Хакасии Валентин Коновалов. Представлен в списке и депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов.

В фонде считают, что мэр Анатолий Локоть — «символ успешного деятеля партии», победившего на сложных выборах в 2014 году. При этом, по оценке «Петербургской политики», политик имеет высокую активность и договороспособен. В числе минусов эксперты назвали его удаленность от внутрипартийных центров принятия решений и «непредъявленность истории успеха на посту мэра».

В свою очередь Сергей Левченко, возглавляющий Иркутскую область с 2015 года, стал первым кандидатом-коммунистом, победившим на конкурентных выборах после возвращения прямого избрания губернаторов. Однако, как отмечают в фонде, он хотя и имеет политический опыт, в большей степени является символом достижимости успеха КПРФ, а не внутрипартийным игроком.

Эксперты «Петербургской политики» назвали в характеристике главы Хакасии Валентина Коновалова с положительной стороны его возраст и то, что коммунист создал прецедент успеха на выборах главы региона в ходе сложных двухтуровых выборов осенью 2018 года. По мнению фонда, в числе отрицательных сторон — «отсутствие политического и управленческого опыта» и «уязвимость для критики из-за ситуации в Хакасии».

У Сергея Шаргунова в числе плюсов указаны возраст и связи в культурной среде. Минусами эксперты посчитали то, что думец не является членом КПРФ и не вовлечен в партийную жизнь.

Решение по изменению в руководящих органах КПРФ формально не может быть принято раньше 2021 года, когда может пройти отчетно-выборный съезд, уточняет "Коммерсант".