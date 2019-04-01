Запретить вырубки в ленточных борах Алтайского края могут уже в сентябре

Новости 01.04.2019 19:45 20

Вопрос о запрете вырубок в ленточных борах Алтайского края решат в сентябре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

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В конце прошлого года ряду участков в ленточных борах присвоили особый статус, временно запрещающий вырубку деревьев. Такое решение бурно обсуждалось экологами и лесопользователями.

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«Сейчас есть приказ Минприроды, он проходит соответствующую экспертную оценку в Минюсте. Мы ожидаем, что к сентябрю этого года будет принято решение и в наших борах появятся особо защищенные лесорастительные районы… Я думаю, что Минприроды совместно с Рослесхозом примет в сентябре решение, которое устоит всех. Будут развиваться наши леса, будет сохраняться их растительность», - отметил спикер АКЗС.