Запретить вырубки в ленточных борах Алтайского края могут уже в сентябре

Вопрос о запрете вырубок в ленточных борах Алтайского края решат в сентябре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.
Совещание прошло в минприроды РФ под председательством главы ведомства Дмитрия Кобылкина
В конце прошлого года ряду участков в ленточных борах присвоили особый статус, временно запрещающий вырубку деревьев. Такое решение бурно обсуждалось экологами и лесопользователями.
В течение месяца рабочая группа должна разработать дорожную карту по изменению статуса ленточных боров
«Сейчас есть приказ Минприроды, он проходит соответствующую экспертную оценку в Минюсте. Мы ожидаем, что к сентябрю этого года будет принято решение и в наших борах появятся особо защищенные лесорастительные районы… Я думаю, что Минприроды совместно с Рослесхозом примет в сентябре решение, которое устоит всех. Будут развиваться наши леса, будет сохраняться их растительность», - отметил спикер АКЗС.
Такое решение приняла рабочая группа по определению особого статуса ленточных боров