О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Запретить вырубки в ленточных борах Алтайского края могут уже в сентябре

Новости
20
0

Вопрос о запрете вырубок в ленточных борах Алтайского края решат в сентябре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

В отношении ленточных боров Алтайского края приняли новые решения

В отношении ленточных боров Алтайского края приняли новые решения

Новости

Совещание прошло в минприроды РФ под председательством главы ведомства Дмитрия Кобылкина

896

В конце прошлого года ряду участков в ленточных борах присвоили особый статус, временно запрещающий вырубку деревьев. Такое решение бурно обсуждалось экологами и лесопользователями.

Ленточные боры Алтайского края получили особый статус

Ленточные боры Алтайского края получили особый статус

Новости

В течение месяца рабочая группа должна разработать дорожную карту по изменению статуса ленточных боров

830

«Сейчас есть приказ Минприроды, он проходит соответствующую экспертную оценку в Минюсте. Мы ожидаем, что к сентябрю этого года будет принято решение и в наших борах появятся особо защищенные лесорастительные районы… Я думаю, что Минприроды совместно с Рослесхозом примет в сентябре решение, которое устоит всех. Будут развиваться наши леса, будет сохраняться их растительность», - отметил спикер АКЗС.

На рубки в отдельных участках ленточных боров Алтайского края наложили мораторий

На рубки в отдельных участках ленточных боров Алтайского края наложили мораторий

Новости

Такое решение приняла рабочая группа по определению особого статуса ленточных боров

1239

 

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край #Лес