Управляющая компания в Барнауле незаконно повысила плату за содержание и ремонт

Новости 01.04.2019 18:05 40

Госинспекция заставила барнаульскую управляющую компанию сделать перерасчет платы по тарифу. Выяснилось, что компания незаконно подняла плату за «текущее содержание и ремонт помещения», пишет «ТОЛК».

Жильцы многоквартирного дома по адресу 6-я Нагорная, 11Б в Барнауле намерены судиться с ООО «Базис». Неделю назад в 13 квартирах дома протекала крыша.

«У нас крыша потекла 22 марта. Я позвонила в управляющую компанию ООО «Базис». Трубку взяла секретарь, хотя представилась мастером. Я попросила соединить меня с директором, а на меня начали кричать. Мол, мы, жильцы дома, плохие, судимся с ними. Я сказала, что если вы не приедете через 30 минут, то я буду подавать на материальный ущерб. Они действительно приехали через полчаса, скинули снег с крыши. Правда, с потолка литься не перестало. У меня тазики стояли в четырех местах», – рассказала жительница многоквартирного дома.

Другая жительница отметила, что компания не собирается ремонтировать крышу за счет средств, которые собственники переводили в рамках тарифа «текущее содержание». ООО «Базис» проведет ремонт, но через суд планирует заставить жильцов оплатить работы.

Кроме того, управляющая компания в одностороннем порядке увеличила плату «за текущее содержание дома» на 50%. Свое решение она объяснила тем, что, согласно договору, компания имеет право изменять раз в год размер платы. Жители домов не были предупреждены о повышении, поэтому отказались оплачивать услугу и обратились в Госинспекцию и прокуратуру.

Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края сообщила «ТОЛКу», что в ведомство поступили обращения собственников помещений в шести многоквартирных домах, которые обслуживает ООО УК «Базис». По требованию Госинспекции жителям домов №№ 60, 87, 89 по ул. Анатолия, №11-Б по ул. 6-й Нагорной, №53 по ул. Пролетарской и №28 по ул. Никитина в Барнауле ООО УК «Базис» в марте произведен перерасчет платы по строке «Содержание помещения» более чем на 60 тыс. рублей.

Госжилнадзор направил управляющей компании предостережение о недопущении подобных нарушений.