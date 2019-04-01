Еще одну алтайскую дорогу размыло талыми водами. Обновлено

Сегодня, 1 апреля, автодорогу возле поселка Октябрьский в Алейском районе размыло талыми водами. Движение для всех видов транспорта ограничено, сообщили в пресс-службе минтранса Алтайского края.
По информации министерства, вода размыла земляное полотно на подходах к водопропускным трубам. На участке ведутся работы по устранению причины ограничения движения.
Это первая дорога в Алтайском крае, которую подтопило из-за таяния снега
Водителям рекомендуют временно воздержаться от поездок в данном направлении. Информацию о состоянии проезда можно получить по тел.: 8-800-222-3169, +7(3852) 36-31-69.
Напомним, в Алтайском крае продолжаются мероприятия, направленные на минимизацию возможных негативных последствий паводка. В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что на водоемах края проведены взрывные работы, распиловка льда, берегоукрепительные работы. На затороопасных участках основных рек работают оперативные группы подразделений управления.
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Кроме того, спасатели информируют население о складывающейся обстановке, взаимодействуют со старостами населенных пунктов и главами сельских поселений. На случай ухудшения ситуации в районах, в которые большая вода может прийти раньше остальных, подготовлено 25 пунктов временного размещения.