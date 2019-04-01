В Барнауле по инициативе ЕР повысят качество услуг общественного транспорта

Новости 01.04.2019 17:05 46

По инициативе «Единой России» сформирован план действий по повышению качества услуг общественного транспорта в Барнауле. Регулярный контроль культуры оказания услуг общественного транспорта и состояния подвижного состава, инструктажи персонала и разбор резонансных случаев теперь будут проводиться на постоянной основе.

В рамках проекта «Пассажир в приоритете» региональное отделение партии «Единая Россия» добилось проведения плановых мероприятий для улучшения обслуживания пассажиров на транспорте общественного пользования. Соответствующий документ с планом мероприятий утверждён в администрации Барнаула. Он был разработан по итогам открытого совещания на базе партии.

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Напомним, в начале марта, в рамках регионального партийного проекта «Пассажир в приоритете» в Барнауле обсуждали меры повышения качества пассажирских перевозок. Поводом для встречи стало увеличение количества резонансных случаев с участием общественного транспорта. В частности, ситуаций, когда водители высаживали детей из автобусов и других видов транспорта по различным причинам.

В заседании принимали участие представители перевозчиков и администрации Барнаула, министерства транспорта Алтайского края, ГИБДД Барнаула, депутаты Государственной Думы Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова. Тогда участники совещания сошлись во мнении, что складывающуюся ситуацию необходимо решать комплексно — решая вопросы нормотворчества и регламентирования работы пассажирского транспорта, учитывая интересы и пассажиров, и перевозчиков.

Согласно принятому после совещания плану, в Барнауле ежемесячно будут проходить совещания между представителями городской администрации, перевозчиков и общественности с участием депутатов партии «Единая Россия» по вопросам культуры обслуживания граждан в общественном транспорте.

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Помимо этого, запланировано проведение еженедельных и ежемесячных надзорных мероприятий по контролю за санитарным состоянием автобусов во время работы на линии, проверка технического состояния автопарка. Также планируется проведение инструктажей для сотрудников предприятий.

По словам депутата Государственной Думы от Алтайского края Даниила Бессарабова, утверждённый план мероприятий по повышению культуры обслуживания в общественном транспорте Барнаула - только начало работы единороссов в этом направлении.

«Работа по повышению культуры и качества перевозок в Алтайском крае продолжается. В этом направлении мы намерены действовать как таким, неформальным, путём, так и рассматривать возможность повышения качества услуг с помощью нормативного регулирования отрасли», - говорит Даниил Бессарабов.

Отметим, что процесс по внесению изменений в законодательство в части повышения безопасности пассажирских перевозок уже запущен на федеральном уровне. Минтранс внес на рассмотрение в Правительство РФ законопроект, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Партия поддерживает данный законопроект, и совместно с Минтрансом доработает документ перед его внесением в Государственную Думу.

Как заявила депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова, мероприятия и совещания подобные тем, что организованы в Барнауле, могут быть проведены и в других муниципалитетах Алтайского края.