Стало известно, во сколько Барнаулу обойдется дополнительный канал для Кубка мира по гребле

Новости 01.04.2019 14:40 72

В Барнауле в 2019 году приступят к первому этапу строительству обводного канала с мостовым переходом. Он будет находиться в непосредственной близости от спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко.

В конце марта на сайте Госзакупок появился соответствующий аукцион. Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля, итоги торгов подведут 8 мая. Начальная цена контракта составляет 262,55 млн рублей. Источник финансирования – краевой бюджет.

Предполагается, что первая (основная) часть работ должна быть завершена к 1 октября 2020 года.

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Напомним, строительство обводного канала – одно из необходимых условий для того, чтобы Барнаул мог принимать международные старты по гребле. Несколько недель назад стало известно, что в конце мая 2021 года Барнаул впервые в истории примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Презентацию барнаульского гребного канала, который состязался с пятью конкурентами за право проведения международных соревнований, наиболее высоко оценила комиссия. Формат предстоящих соревнований еще будут уточнять, но уже известно, что наряду с каноэ-спринтом будет присутствовать паралимпийская дисциплина – параканоэ.

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Напомним, первым крупным международным стартом на Барнаульском гребном канале стал Кубок чемпионов, который состоялся в сентябре 2018 года. На эти соревнования в Барнаул приезжали звезды мировой гребли из 24 стран.