Один из старейших турниров Сибири по греко-римской борьбе прошел в Новоалтайске

Новости 01.04.2019 15:05 86

В Новоалтайске прошел турнир по греко-римской борьбе для юношей. В соревнованиях приняли участие 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов страны. Сюжет, посвященный борцам, сняли «Наши новости».

Данные состязания считаются одними из старейших в Сибири, впервые их стали проводить еще в 70-е годы прошлого века. К слову, за несколько недель до начала турнира умер один из его создателей Евгений Дубовцев.

Теперь соревнования организуют администрация Новоалтайска и спортивный клуб «Чемпион». В этот раз турнир посетили почетные гости: глава города Сергей Еремеев, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе и один из организаторов Владимир Кутчер, министр спорта края Алексей Перфильев и депутат Госдумы Александр Прокопьев. При участии депутата в Новоалтайск смогли приехать и настоящие олимпийские звезды. Все говорит о том, что не последнюю ставку в краевом спорте делают именно на греко-римскую борьбу.

Кстати, юношеский турнир по греко-римской борьбе в Новоалтайске дал начало многим чемпионским карьерам.

«Безусловно, это сплав физической силы и интеллекта. И как сказал наш легенданый сибиряк, наш с вами друг, Александр Карелин, греко-римская борьба – это те же самые шахматы, только фигуры побольше, поэтому передвигайте эти фигуры с умом», - сказал Александр Прокопьев.

Побывавший на соревнованиях чемпион Олимпийских игр, 6-кратный чемпион Европы, чемпион мира, обладатель Кубка мира Алексей Мишин отметил, как за последние годы изменился стиль борьбы: «В последнее время у нас учат только толкать. И это плохо. Когда я выигрывал чемпионаты мира, Европы под руководством Искандеряна, да, столько приемов показывали: и мы улавливали, и мы бросали; а сейчас – зрелищность пропала. Борьба стала на сумо похожа».

Заново возвращать в спорт зрелищность придется уже новым поколениям, в том числе и тем, кто ярко проявил себя в прошедшем турнире.

В завершение Александр Прокопьев вручил спортсменам и тренерам благодарственные письма, подарил детям новую форму. Почти часовой мастер-класс провели чемпионы Олимпийских игр Алексей Мишин, Мнацакан Искандерян и обладатель кубка мира Андрей Черепахин.

Отметим, четыре из 11 золотых медалей в разных весовых категориях забрали новоалтайцы. По результатам турнира они выступили успешнее, чем юноши из Новосибирка, Норильска, Томска, Хакассии и Республики Алтай.