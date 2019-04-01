«Росводоканал Барнаул» активизирует работу с должниками

Новости 01.04.2019 15:50 40

С начала года специалисты «Росводоканал Барнаул» уведомили свыше 700 потребителей о наличии долга и ограничении услуг в случае его непогашения. Общая сумма задолженности этих абонентов превышает 5,9 млн рублей.

В данный момент идет работа по подготовке к ограничению услуг более чем 150-ти абонентам. Это жители частного сектора в черте города и пригородных поселков. В ближайшее время будет доставлено еще более 400 уведомлений.

«Проблема дебиторской задолженности сохраняет свою актуальность. Поэтому мы активизируем работу в преддверии поливного сезона. Именно в этот период, как показывает практика, и накапливается основная часть долга», - отметила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Отметим, что должнику будет необходимо не только погасить долг, но и оплатить пеню, а также работу специальной бригады по ограничениям услуг, сформированной в водоканале. Общая сумма за отключение-подключение может достигать 70 тыс. рублей.

Барнаульский водоканал напоминает, что срок оплаты услуг водоснабжения и водоотведения – до 10 числа каждого месяца. В списки должников и «претендентов» на ограничение услуг попадают абоненты, не оплатившие услуги более двух периодов (календарных месяцев).