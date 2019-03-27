«В связи с утратой доверия». Прокуратура в Алтайском крае прекратила полномочия еще нескольких депутатов

Новости 01.04.2019 14:02 126

Депутаты представительных органов пяти сельских поселений Бийского района не представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. По результатам рассмотрения представлений от прокурора прекращены полномочия 6 депутатов.

Как сказано на сайте надзорного ведомства, еще в одном случае представительным органом принято решение ограничиться замечанием. Такой исход не устроил прокуратуру в связи с чем в суд был направлен иск с требованием, чтобы Первомайский совет народных депутатов Бийского района досрочно прекратил полномочия коллег.

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Еще до окончания рассмотрения дела на сессии принято решение о досрочном прекращении полномочий 2 депутатов «в связи с утратой доверия ввиду непредставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».

Поскольку решение принято добровольно еще до вердикта суда производство по административному делу прекращено, указывает прокуратура.

Отметим, что законодательство предусматривает только один вариант в случае, когда депутат вовремя не отчитался о доходах за минувший календарный период. Это лишение мандата.