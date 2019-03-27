Депутаты представительных органов пяти сельских поселений Бийского района не представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. По результатам рассмотрения представлений от прокурора прекращены полномочия 6 депутатов.
Как сказано на сайте надзорного ведомства, еще в одном случае представительным органом принято решение ограничиться замечанием. Такой исход не устроил прокуратуру в связи с чем в суд был направлен иск с требованием, чтобы Первомайский совет народных депутатов Бийского района досрочно прекратил полномочия коллег.
Окончательно судьбу народных избранников решит гордума
Еще до окончания рассмотрения дела на сессии принято решение о досрочном прекращении полномочий 2 депутатов «в связи с утратой доверия ввиду непредставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».
Поскольку решение принято добровольно еще до вердикта суда производство по административному делу прекращено, указывает прокуратура.
Отметим, что законодательство предусматривает только один вариант в случае, когда депутат вовремя не отчитался о доходах за минувший календарный период. Это лишение мандата.
Рискуют досрочно прекратить полномочия семь человек