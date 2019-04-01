Жительница Барнаула пожаловалась на состояние животных в передвижном зоопарке

Новости 01.04.2019 13:35 73

Жительница Барнаула рассказала о «больных и измученных» животных в передвижном зоопарке, который сейчас располагается в одном из местных торговых центров. Пост с фотографиями активно обсуждает общественность.

«На животных без слез не посмотришь: облезлые, больные, измученные и измочаленные руками посетителей. Некоторые животные в таком состоянии, что вряд ли доедут до следующего города. Крошечная травмированная обезьянка не встает, лишь немного приоткрывает глаза, у второй обезьянки разбита бровь, на мордочке следы заживших абсцессов, откушен палец. Облезлый попугай, безучастный к крику детей павлин с обломанным хвостом, замученные кролики», - пишет автор в социальной сети.

Посетительница передвижной выставки ознакомилась с документами. По её словам, на копиях ветеринарных документов стоит подпись барнаульского врача. Женщина уточнила, что специалиста с фамилией, указанной в документе, не существует.

«В понедельник будем принимать меры. Участь этих животных незавидна, кочует эта выставка по стране. У животных нет ни отдыха, ни лечения, ни покоя. Нельзя так относиться к животным! Они беспомощны, безропотны, заключены пожизненно в коммерческой тюрьме!», - отметила автор.

Другие барнаульцы разделились на тех, кто поддержал местную жительницу, и тех, кто опроверг данную информацию.

«В субботу с сестрой были, это первый зоопарк, в котором я была, где животные напуганные бегали по клеткам», - пишет женщина.

«Полнейший бред. Были в субботу вечером. Животные чувствуют себя прекрасно и бодро, есть даже видео, если кому интересно», - отметила автор другого комментария.

Кроме того, жители города поспорили о том, когда вступает в силу запрет контактных зоопарков в рамках законопроекта «Об ответственном обращении с животными». Напомним, закон не запрещает мероприятия, на которых зрители или посетители смогут иметь контакт с животными, но лишь в случае предусмотренного укрытия для зверей. Зоопарки, цирки и другие заведения должны будут до 1 января 2022 года получить лицензии.