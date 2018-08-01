Евгений Якуба в последний день марта уволился из управления соцзащиты

Новости 01.04.2019 13:03 324

Экс-глава Бийского района Евгений Якуба с апреля больше не является начальником управления соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам. Как стало известно «Политсибру», последний рабочий день Якубы датирован 31 марта.

Напомним, до него управление возглавляла Людмила Шемпелева. Сам же Якуба был представлен коллективу в августе 2018 года. Новое место работы экс-руководителя пока неизвестно. Получить оперативный комментарий Евгения Якубы на момент публикации не удалось. В министерстве социальной защиты Алтайского края (именно ему подчиняются управления соцзащиты в регионе) попросили направить официальный запрос относительно ухода Якубы.

Евгений Якуба стал начальником управления соцзащиты Новости 01.08.2018 23:53 Якубу представили коллективу управления и подведомственным структурам 1 августа. 487

Напомним, Бийским районом Евгений Якуба руководил с 2010 по 2017 годы. В сентябре 2017-го он выдвигался в качестве кандидата на выборах в Бийскую гордуму. Однако решением суда его регистрация была признана незаконной. В октябре того же года Якуба подал документы на пост главы Бийского района, но его кандидатуру в январе 2018-го не поддержали.

Между тем как на днях писал «Политсибру», Якуба не оставляет попыток вернуться во власть. Правда, речь идет о смене тактики. Бывший чиновник теперь влияет на положение дел опосредовано - через людей, которые в силу прошлых связей и знакомств готовы его слушать.