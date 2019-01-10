Перевозчики Барнаула просят губернатора разобраться с компенсациями за проезд

Новости 01.04.2019 12:25 139

Барнаульские перевозчики обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой компенсировать затраты за перевозку пенсионеров по возрасту. Письмо есть в распоряжении редакции «Политсибру».

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«Благодаря Вашему участию с 1 августа 2018 года была увеличена стоимость проездного билета отдельным категориям граждан, учтенным в федеральном и краевом реестрах получателей мер социальной поддержки, с 800 до 1000 рублей, а с 1 января 2019 года повышен тариф на проезд в общественном транспорте Барнаула», - говорится в письме.

С начала текущего года стоимость проезда для пенсионеров по возрасту составила 10 рублей, в том время как минимально установленный тариф на услугу по перевозке пассажиров и багажа - 20 рублей. То есть «доля выпадающих доходов» составляет 10 рублей за одну поездку. По словам руководителей транспортных предприятий города, администрация Барнаула до сих пор не решила вопрос компенсации затрат.

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«Эти обстоятельства негативно отразились на финансово-хозяйственной деятельности транспортных предприятий – перевозчики не могут погасить долги за ГСМ, не говоря уже о решении вопросов по повышению заработной платы и обновлению подвижного состава», - пишут перевозчики.

Также они отметили, что с 1 июля 2019 года предприятия будут обязаны приобрести за свой счет контрольно-кассовую технику и тахографы. Чтобы оснастить один автобус онлайн-кассой, понадобится 20 тыс. рублей, тахографом – от 60 до 70 тыс. рублей.

«Появятся и издержки на содержание данных устройств. Также возможен дальнейший рост стоимости ГСМ и запасных частей. Без помощи со стороны исполнительной власти автотранспортные предприятия будут не в состоянии выполнять требования действующего законодательства, что может привести к их закрытию», - опасаются руководители.

Помимо поддержки в решении вопроса компенсации, барнаульские перевозчики попросили губернатора рассмотреть вопрос о повышении стоимости проездного билета отдельным категориям граждан с 1000 до 1100 рублей.

Документ подписали главы десяти предприятий, в их числе ОАО «БПТ», ООО «Вега-Транс», ООО «СолГри», ООО «Пассажиртранс».