Магистрант АлтГТУ стал победителем международной научной конференции

Новости 01.04.2019 11:45 76

Алексей Ощепков, магистрант кафедры малого бизнеса в сварочном производстве факультета специальных технологий АлтГТУ стал победителем второй международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Электрофизические методы обработки в современной промышленности». Конференция прошла на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета. Алексей награжден дипломом первой степени.

Алексей представил проект внедрения прорывных технологий сварки и наплавки в инновационную промышленность города Барнаула. Он предложил внедрить в производство метод сверхзвуковой газопорошковой наплавки. Дело в том, что на предприятиях популярен метод ручной дуговой наплавки. Это самый легкий и дешевый способ, но он требует от сварщика высокой квалификации и является энергозатратным.

Как отмечает Алексей, способ сверхзвуковой газопорошковой наплавки имеет гораздо больше преимуществ.

«Используя этот метод, можно восстановить деталь с меньшими трудозатратами, – говорил Алексей. – Кроме того, восстанавливаемая поверхность будет служить дольше, а при нанесении специальной обработки на деталь, можно увеличить срок ее эксплуатации».

По словам молодого исследователя, он готов помочь предприятиям восстановить изношенные детали, применяя более прогрессивные методы. А у предприятий появится возможность изучить их преимущества.

Добавим, проект Алексея Ощепкова поддержан грантом администрации города в области науки для молодежи.